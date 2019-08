Kitzingen vor 1 Stunde

Picknick des Steigerwaldklubs am Kneippbecken in Castell

Nach einer Kurzwanderung um Castell, trafen sich 30 Wanderfreunde am neu gestaltetem Kneipp-Bad. Laut einer Pressemitteilung gilt dieses Picknick als fester Termin im Jahreslauf des Steigerwaldklubs. Das Kneipp-Becken wurde an diesem heißen Tag gerne zur Abkühlung genutzt. Mit Kaffee und Kuchen starteten die Wanderer in den Nachmittag. Gegen Abend folgte eine Brotzeit. Mit dabei war der Ehrenvorsitzende Willi Lösch.