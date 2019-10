Pianistin Sofja Gülbadamova spielt Schumann und Grieg

Am Freitag, 1. November, um 19 Uhr gastiert die russische Pianistin Sofja Gülbadamova in der Reihe „Weltklassik am Klavier“ in der Seiler Pianofortefabrik, Schwarzacher Straße 40, in Kitzingen.

In ihrem Konzert erklingen Werke von Robert Schumann und Edvard Grieg sowie dem tschechischen Komponisten Josef Suk. Sofja Gülbadamova zählt laut Pressemitteilung zu den herausragendsten Musikerinnen ihrer Generation. Preisträgerin und Gewinnerin zahlreicher Wettbewerbe in den USA, Frankreich, Spanien, Russland, Deutschland, Österreich und Belgien, gewann sie im Jahr 2008 gleich zwei Klavierwettbewerbe in Frankreich: Den Concours international pour piano in Aix-en-Provence sowie den 6. Internationalen Francis-Poulenc-Wettbewerb.

Als echter "pianistischer Tsunami" bezeichnet, konzertiert Sofja Gülbadamova erfolgreich in ganz Europa sowie in Russland, Chile, Argentinien. Eintrittspreis: 20 Euro, Studenten: 15 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt frei. Platzreservierungen sind möglich unter Tel.: (0211) 936 5090 oder per E-Mail an: info@weltklassik.de