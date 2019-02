Pfosten angefahren und geflüchtet

Am Montag, zwischen 18 und 21.15 Uhr, ereignete sich im Gewerbering Nord in Schwarzach ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Ein unbekannter Autofahrer stieß vermutlich mit seinem Lastwagen gegen einen Begrenzungspfosten einer Grundstückeinfahrt. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pfosten entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.