Pflichtaufgabe der Gemeinde hat oberste Priorität

Von einem überschaubaren Gemeinde- Haushalt 2020, der ganz im Zeichen der Baumaßnahme des Kindergartens steht, sprach Nordheims Bürgermeister Guido Braun bei den umfangreichen Haushalts-Vorberatungen am Montagabend im Rathaus.

Die neue Kämmerin der VG Volkach, Christina Gehring, war in der Sitzung anwesend und erteilte Auskunft in wichtigen Detailfragen. Bis 2021 soll das neue Domizil für die Nordheimer Kinder bezugsfertig sein. Bekannterweise ist seit dem 1. Januar die Gemeinde Nordheim der Träger der Kindertageseinrichtung und hat mit der Finanzierung des zirka 5 Millionen teuren, mit teilweise bis zu 80 Prozent förderfähigen Bauprojektes einen "dicken Brocken" zu stemmen. So ist unter anderem eine Kreditaufnahme von 1,2 Millionen Euro notwendig.

Der Haushalt 2020 der Gemeinde Nordheim umfasst ein Gesamtvolumen von 4 926 300 Euro, davon entfallen 2 600 500 Euro auf den Verwaltungs- und 2 326 400 Euro auf den Vermögenshaushalt. Wichtige Einnahmequellen des Verwaltungshaushaltes sind beispielsweise der Einkommensteueranteil mit 500 000 Euro oder etwa die Schlüsselzuweisungen mit 447 500 Euro. Auf der Ausgabenseite schlagen die Personalkosten mit 865 850 Euro und die Kreisumlage mit 390 500 Euro am meisten zu Buche.

Nordheimer Vereine werden gefördert

Einstimmig befürwortet wurde die Förderung der Nordheimer Vereine für das Jahr 2020. Zur Frage, ob auch der Weinbauverein in die Förderliste aufgenommen wird, bemerkte Bürgermeister Braun, dass es sich beim Weinbauverein um eine Berufsgruppierung handelt. Der Gemeindechef schlug daher vor, es doch bei den bisherigen Fördervereinen zu belassen.

Somit erhalten der Gemischte Chor Cäcilia, der Weingenießerclub, das Rote Kreuz, zweckgebunden für die Ortsgruppe Nordheim sowie der Verein "Skate'n'Rock jeweils 210 Euro. Über 310 Euro freuen darf sich der Cäcilienverein Nordheim, die Bücherei erhält 500 Euro und der Turn- und Sportverein wird mit einem Zuschuss von 3600 Euro für den allgemeinen Spielbetrieb bedacht.

Grünes Licht erteilten die Räte für die Lieferung der Akustikdeckensegel und Akustikpanelen als Schallschutz für den Kindergartencontainer. Die Firma Schaumstoff Wegerich aus Würzburg wird die notwendigen Teile zum Preis von knapp 3000 Euro liefern. Die Installation wird von den Gemeindearbeitern übernommen.

ILEK soll fortgeschrieben werden

Nach erfolgreicher Evaluierung der bisherigen ILE (integrierte ländliche Entwicklung)- Region Main- Steigerwald mit zwölf Mitgliedsgemeinden sollen in absehbarer Zeit zwei übersichtliche selbständige ILE Regionen entstehen. Aufbauend auf den Ergebnissen und Handlungsempfehlungen der erfolgten Evaluation, so Bürgermeister Braun, soll das ILEK fortgeschrieben und ein neues ILEK erstellt werden. Es wird mit Kosten von 50 000 Euro je Teilregion gerechnet.

Die Räte votierten hinsichtlich der Umstrukturierungsmaßnahmen einstimmig für eine weitere Interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der Ländlichen Entwicklung. Somit ist man einverstanden, sich an den Kosten mit 25 Cent je Einwohner pro Quartal bis zur Gründung der ILE Mainschleife zu beteiligen.