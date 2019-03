Pflastersteine illegal entsorgt

Zwischen dem 15. und 19. März wurden am Leitersberg am Häckselplatz Pflastersteine und ein Betonsteinquader unerlaubt entsorgt. Unbekannte kippten am Häckselplatz etwa 50 geschnittene S-Pflastersteine ab. Diese wurden offensichtlich gezielt ins Häckselgut geworfen um beim Häckseln der Arbeitsmaschine einen Schaden herbeizuführen, so die Polizei. Außerdem haben die Tätern einen 100 mal 70 mal 55 Zentimeter großen Betonstein hinterlassen. Dieser dürfte mit einem Kleintransporter oder Lkw angeliefert worden sein.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.