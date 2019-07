Pflasterfläche beim Feuerwehrhaus

Das Umfeld, auch der Straßenbereich, um das Feuerwehrhaus in Wässerndorf wird gepflastert. Dies beschloss der Gemeinderat am Montag. Die Fläche beträgt etwa 110 Quadratmeter. Die Arbeiten führt der Bauhof aus.

Des Weiteren stimmte der Gemeinderat dem Kauf eines Anhängers für den Minibagger zu. Kosten: etwa 5000 Euro.

Für den neuen Spielturm am See in Seinsheim hat es von der Sparkassenstiftung eine Zuschuss von 750 Euro gegeben. Darüber informierte Bürgermeister Heinz Dorsch den Gemeinderat. Für das neue Gebäude für die Jugend hatte Bürgermeister-Stellvertreter noch einige Vorschläge. Er regte ein Photovoltaikanlage auf dem Dach an, ebenso einen Kaltlagerraum. Der Gemeinderat war aber der Meinung, am gefassten Beschluss nichts mehr zu ändern, zumal die Jugend mit dem Plan für das neue Gebäude, wie in der letzten Sitzung deutlich geworden war, mehr als zufrieden ist.