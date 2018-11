Pflaster-Sanierung ins nächste Jahr geschoben

Zur Bürgerversammlung im Stadtteil Etwashausen kamen am Montagabend trotz überschaubarer Tagesordnung dennoch zahlreiche Interessierte. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Stefan Güntner, der den verhinderten Oberbürgermeister Siegfried Müller entschuldigte, überbrachte Bauamtsleiter Oliver Graumann "Informationen, die für Sie von Interesse sind".

Eigentlich wollte die Stadt das marode Pflaster in der Schwarzacher Straße nach der Etwashäuser Kirchweih sanieren. "Auf unsere Ausschreibung haben wir jedoch kein einziges Angebot erhalten", erklärte Graumann. Ein neuer Anlauf sei im Frühjahr geplant - in der Hoffnung, dann die eine oder andere Baufirma für die Arbeiten gewinnen zu können.

Zur Fortsetzung der Nordtangente nach Großlangheim werde im ersten Quartal des nächsten Jahres der Entwurf dem Stadtrat vorgestellt. Mit einem Baubeginn sei hier jedoch nicht vor dem Jahr 2020 zu rechnen. Zuvor müssten drei in diesem Bereich sich überschneidende Bebauungspläne geändert werden. Wie die Richthofenstraße künftig an die Staatsstraße nach Großlangheim angebunden sein werde, darüber sei noch keine Entscheidung gefallen. "Bislang steht hier eine Lichtsignalanlage, das wird aber sicherlich nicht so bleiben", informierte Graumann.

Dass bei den städtischen Radwegen "einiges im Argen" liege, davon habe sich das Bauamt selbst an mehreren Orten überzeugt. "Wir haben gesehen, dass das nicht mehr passt und wollen das wieder in Ordnung bringen", kündigte Graumann hier Verbesserungen an. Dass durch die Änderung des Bebauungsplans im Gebiet Schwarzacher Straße Ost von Gärtnern genutzte Flurbereinigungswege wegfallen könnten, sprach Christian Gräbner an. "Das Thema ist uns bekannt", beruhigte Graumann und wies darauf hin, dass sich die Öffentlichkeit in Bebauungsplanverfahren beteiligen könne. Den Vorschlag Heinrich Langs nahm er ebenso auf: "Es wäre schön, wenn wir, wie lange Zeit üblich, darüber informiert würden." Seit etwa zehn Jahren sei das nicht mehr der Fall. Zur Neuordnung des Geländes vertrat Lang eine klare Meinung: "Nicht einmal der Gedanke dürfte aufkommen, über diese Wege verfügen zu wollen!"

Nachdem "aus den Sachen, die wir letztes Jahr besprochen hatten, nicht viel geworden" sei, äußerte Karl-Heinz Conrad die Hoffnung, dass es aufgrund der anwesenden Stadträte "vielleicht dieses Jahr was wird". Ein besonderes Anliegen war es ihm, dass der Weg von der Schwarzacher Straße zum Bleichwasen entlang des Bimbachs in den Winterdienst aufgenommen werde. "Es gibt einen festen Plan, wo in der Stadt geräumt wird, und dieser Weg gehört nicht dazu", entgegnete Graumann. Um neue Wege aufzunehmen, müsse dieser komplette Plan überarbeitet werden.

Während Gräbner die Parkplatzsituation in der Flugplatzstraße ansprach, nachdem dort aufgrund von realisierten Neubauprojekten jetzt mehr Autos parken, bezog sich Andreas Nagel auf die Behinderungen durch parkende Autos in der Gartenstraße, vor allem zu den Stoßzeiten im Bereich des Kindergartens. "Die rechtliche Situation ist eindeutig, das Parken ist nur in gekennzeichneten Flächen erlaubt", informierte Güntner, bevor er die Versammlung beendete.