Pfau in Hörblach ausgebüxt

Er ist eineinhalb Meter groß, blau-grün schimmernd und ein Ausreißer: Seit eineinhalb Wochen wird in Hörblach ein Pfau vermisst. Besitzerin Elfriede Ruß hält ihren "Carlo" zusammen mit einem weiteren Pfau in einem Gehege. Wobei "Carlo" sich auch gerne mal im angrenzenden Garten vergnügt oder nebenan auf einem der Dächer Ausschau hält. Von einem dieser Ausflüge kehrte der Pfau allerdings nicht zurück. Wer das Tier gesehen hat, kann sich an seine Besitzerin wenden, Tel.: (0172) 8065105.