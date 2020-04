Pfarrvikar Zbigniew Jan Gulbicki gestorben

Im Alter von 60 Jahren ist am 30. März Zbigniew Jan Gulbicki gestorben, Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft „Kirche am Zabelstein, Traustadt“ sowie Seelsorger für die Spanische Katholische Mission im Bistum Würzburg, heißt es in einer Pressemitteilung des Bischöflichen Ordinariats.

Gulbicki wurde 1960 in Orneta im Bistum Ermland (Warmia)/Polen geboren. Theologie und Philosophie studierte er bei den Steyler Missionaren in Polen. Während seines Studiums absolvierte er von 1989 bis 1990 eine Pastoralausbildung in Buenos Aires/Argentinien und in Uruguay. Am 12. Dezember 1991 wurde er in Pejucara in der Diözese Cruz Alta in Brasilien zum Priester geweiht.

Als Kaplan und Jugendseelsorger wirkte er am Dom in Cruz Alta sowie als Professor am Priesterseminar in Cruz Alta, dann als Pfarrer und Dekan in Ajuricaba. Weiter war er als Pfarrer in Saldanha Marinho tätig. Im Bistum Würzburg wirkte er seit 1999. Zunächst half er in der Polnischen Katholischen Mission in Würzburg mit. Noch im gleichen Jahr wechselte er in die Pfarrei Würzburg-Sankt Adalbero und wurde zur Seelsorge in der spanischsprechenden Gemeinde im Bistum Würzburg beauftragt.

Von 2000 bis 2004 war er Pfarradministrator von Schollbrunn mit Hasloch. Anschließend wirkte er bis 2005 als Pfarrvikar in Astheim, Escherndorf und Fahr am Main. Von 2001 bis 2012 war er außerdem Seelsorger in den US-Kasernen in Würzburg und Schweinfurt. 2005 wurde er Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft „Zu den Schutzengeln im Gau, Gaukönigshofen“. Von 2012 bis 2015 war er auch Geistlicher Beirat des Sachausschusses „Nachbarschaft-Partnerschaft-Integration“ des Diözesanrats der Katholiken im Bistum Würzburg. 2012 wurde Gulbicki in die Diözese Würzburg inkardiniert und damit Priester der Diözese Würzburg.

Seit 2013 war er Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft „Kirche am Zabelstein, Traustadt“ sowie Seelsorger für die Spanische Katholische Mission im Bistum Würzburg. Der Verstorbene wird in seiner polnischen Heimat beigesetzt.