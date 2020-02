Sulzfeld vor 1 Stunde

Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig lädt zum Familientag ein

Die Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig im Kitzinger Land lädt am Sonntag, 8. März, zum Familientag in Sulzfeld ein. Der Tag startet um 9 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der Kirche St. Sebastian. Nach dem gemeinsamen Mittagessen steht eine Wanderung in den Weinbergen auf dem Programm. Im Anschluss geht es ins Lehrerhaus, wo bei einer Tasse Kaffee Kontakte geknüpft werden können, heißt es in einer Pressemitteilung. Für die Kinder gibt es ein Bastel- und Spielangebot. Anmeldung im Pfarrbüro St. Johannes, Tel.: (09321) 7177, per E-Mail an: pg.kitzingen@bistum-wuerzburg.de oder bei Familie Streng, Tel.: (09321) 5291.