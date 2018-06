Pfadfinder: Sommerlager im Altmühltal

Die Kitzinger Pfadfinder zelten in diesem Jahr im Altmühltal. Das Zeltlager findet vom 1. bis 7. August in der Nähe von Eichstätt statt. Es sind ausdrücklich auch Kinder und Jugendliche eingeladen, die noch nicht Mitglied der Pfadfinder sind. Die Kosten für das Zeltlager inklusive Fahrt betragen 90 Euro pro Person. Wer mitfahren möchte, kann vorab zu den Gruppenstunden der Pfadfinder kommen. Immer freitags von 17.30 bis 19.30 Uhr treffen sie sich in der Ritterstraße 5 in Kitzingen. Weitere Informationen und Ansprechpartner für das Sommerlager vermittelt Lisa Mai: kontakt@schwarze-adler.de