In der Güterhallstraße stieß am 23. September, zwischen 7.30 Uhr und 18.45 Uhr, ein Unbekannter, vermutlich mit einem Pritschenwagen oder einem größeren Anhänger, gegen einen geparkten Peugeot. Laut Polizeibericht wurde dieser an der linken hinteren Fahrzeugseite stark eingedrückt. Der Unfallverursacher flüchtete. Es entstand ein Schaden von circa 5000 Euro.