Kitzingen vor 58 Minuten

Petterson und Findus im Stadtteilzentrum

Das Zelttheater "Theater für Kinder" der Familie Daniel Maatz kommt nach Kitzingen ins Staadtteilzentrum in der Siedlung. Am Donnerstag, 16. Januar, wird das Stück "Wie Findus zu Petterson kam" aufgeführt. Zum Inhalt: Es war einmal ein Pappkarton, in dem waren grüne Erbsen drin. Zunächst. Dann, als sie aufgegessen waren, kam etwas anderes in den Karton: ein kleiner Kater, noch so klein, dass er Platz in einer Hand hatte. Ein Geschenk für Pettersson. Das Stück dauert rund 50 Minuten und ist laut Pressemitteilung für Kinder ab zwei Jahren geeignet. Beginn ist jeweils um 16.30 Uhr, Karten gibt es 30 Minuten vor Spielbeginn an der Tageskasse.