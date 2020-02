Peter Schöderlein mit Verdienstkreuz ausgezeichnet

Peter Schöderlein aus Dettelbach wurde am Freitag in der Würzburger Residenz von Staatssekretär Gerhard Eck das Verdienstkreuz am Bande verliehen. Mit Christine Reuter aus Bad Mergentheim, die ebenfalls den Ordnen verliehen bekam, engagiert sich der 82-Jährige seit 1981 in herausragender Weise im sozialen Bereich für Projekte der Entwicklungshilfe in Nepal. Wegen der einzigartigen Bergwelt besuchten beide vor vielen Jahren zum ersten Mal Nepal, inzwischen ist dieses Land zu ihrer zweiten Heimat geworden, heißt es in der Laudatio. Sie reisen jährlich dorthin, um insbesondere den in großer Armut lebenden Menschen zu helfen. Dabei werden die Reisen von ihnen vollständig selbst finanziert.

Spenden für Schulen und eine Apotheke

Mit Vorträgen über ihre Expeditionen in Nepal sammeln sie seit 1981 Spendengelder für Hilfsaktionen in Nepal. Diese Spenden kamen bisher hauptsächlich dem Bau und der Ausstattung von Schulen zugute, darunter auch eine Blindenschule, wurden aber auch zur Unterstützung betagter Tibeter verwendet. Damit leisten Reuter und Schöderlein für Nepal und dessen Bevölkerung sehr wertvolle Dienste. Seit 2010 arbeiten sie regelmäßig mit der Deutsch-Nepalesischen Hilfsgemeinschaft (DNH) aus Stuttgart zusammen, von der sie als Freunde und Förderer hochgeschätzt werden.

Seit dem verheerenden Erdbeben in Nepal 2015 konnten Reuter und Schöderlein Spenden in Höhe von weit über 100 000 Euro nach Nepal weiterleiten. Mithilfe dieser Spenden beschaffte die DNH nach dem Erdbeben unter anderem einen Geländewagen, um wichtige Hilfsgüter in unwegsame Bergregionen transportieren zu können. Dort finden nun regelmäßig mehrtägige, mobile Hilfe-Camps statt, die eine medizinische Basisversorgung ermöglichen. Im Bir Hospital in Kathmandu kann durch die Spendengelder eine Apotheke finanziert werden, die für die kostenlose medizinische Versorgung der armen Bevölkerung aufkommt und Medikamente für die Hilfe-Camps zur Verfügung stellt. Nach dem Erdbeben war ein großer Teil der von der DNH betreuten Schulen zerstört. Auch dank der kontinuierlichen Hilfe und der großzügigen Spenden von Reuter und Schöderlein konnten inzwischen sämtliche Schulen wiederaufgebaut werden.

Großes Engagement auch für Dettelbach

Neben dem gemeinsamen Engagement für Hilfsprojekte in Nepal engagiert sich Schöderlein seit Jahren bei Kletterkursen und anderen Aktivitäten für Kinder und Jugendliche der Stadt Dettelbach. Hier stehen unter anderem die Vermittlung von Wissen, Können und die Verantwortung für Andere im Mittelpunkt. Von 2009 bis 2015 leitete er die Jugendfreizeiten in Dettelbach mit sportlichem Schwerpunkt, dazu gehörten beispielsweise Bootstouren oder Kletteraktivitäten. Auch nimmt er seit 2010 regelmäßig mit großem Einsatz an Familien- und Erlebnistagen in Dettelbach teil. Bei der Sektion Würzburg des Deutschen Alpenvereins ist er seit 2013 als Leiter des „Seniorenkletterns Indoor“ aktiv.