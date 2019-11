Kitzingen vor 1 Stunde

Personenkontrollen in der Parkgarage am Feuerwehrhaus

In den vergangenen Wochen gab es in der Parkgarage am Feuerwehrhaus in Kitzingen drei Sachbeschädigungen. Laut Polizeibericht wurde von Unbekannten unter anderen der Feuerlöscher entleert und Graffitis an die Wände gesprüht. Darüber wurde auch in der Presse berichtet. Deshalb weist die Polizeiinspektion Kitzingen darauf hin, dass die Polizeibeamten auf Grund des Bayerischen Polizeiaufgabengesetz befugt sind, in der dortigen Tiefgarage Personenkontrollen und die damit verbundenen Feststellungen der Personalien durchzuführen. Der Artikel 13 des Gesetzes regelt unter anderem die Identitätsfeststellung an Orten, an denen bereits Straftaten verübt worden sind, so die Mitteilung weiter.