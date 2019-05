Kleinlangheim vor 2 Stunden

Pedelec-Fahrer stürzt in Kurve

Ein 61-Jähriger war mit seinem Pedelec am späten Sonntagnachmittag auf dem Radweg von Wiesenbronn nach Kleinlangheim unterwegs. Auf Höhe der Wutschenmühle rutschte er in einer Linkskurve und stürzte. Durch den Sturz zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.