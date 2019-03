Paul-Eber-Freundeskreis formiert sich neu

In den vergangenen Jahren war es ruhig geworden um den Paul-Eber-Freundeskreis zur Förderung der Kirchenmusik an der Stadtkirche Kitzingen. Der bisherige Vorstand war zurückgetreten, so dass einige Freunde der Musik dringenden Handlungsbedarf sahen.

Ende 2018 beschloss man, den Freundeskreis neu zu beleben. Eine kleine Gruppe Gleichgesinnter erklärte sich bereit, ihn organisatorisch zu leiten. An der Spitze agieren Jürgen Hertel und Matthias Bilz. Beisitzer sind Helmar Scheuplein und Pfarrer Helmut Oppelt, Schatzmeisterin Renate Scheuplein und Schriftführer Hartmut Stiller. Nicht zuletzt Dekanatskantor Martin Blaufelder, der mit fachlichem Rat zur Seite steht.

Ganz bewusst wurde darauf verzichtet, einen eingetragenen Verein mit Satzungen zu gründen. Es soll vielmehr ein lockerer Zusammenschluss an Musikfreunden sein, die es sich zur Aufgabe machen, die kirchenmusikalische Arbeit der Stadtkirche zu unterstützen. Da gibt es vielfältige Gruppierungen, die sich durch die Bandbreite ihres Repertoires, der gepflegten Stile, der Musikepochen, durch Alter und musikalische Vorbildung unterscheiden, heißt es im neu gestalteten Flyer.

Neben der Paul-Eber-Kantorei sind dies der Gospelchor "Get on Board", der Chor "In Takt", der Chor "Druschba" und der Posaunenchor. Über neue Chorsänger freuen sich die verschiedenen Ensembles ebenso wie über Fördermitglieder.

Für große Aufführungen im Gottesdienst und im Konzert fallen unter anderem Honorarkosten an, die allein durch Sponsoren und Eintrittsgelder nicht zu finanzieren sind. Ein gutes und entsprechend großes Orchester ist jedoch für manche Messen, Oratorien und Kantaten unverzichtbar, bestätigen die neuen Frontleute. So liegt es nahe, dass sich der jüngst formierte Freundeskreis um fördernde Mitglieder und willkommene Spenden bemüht, um die Lücke zwischen kirchlichem Etat und hoher Aufwendungen zu schließen. Für einen Jahresbeitrag von 30 Euro kann man es mit ermöglichen, das musikalische Angebot auf dem gleichen Niveau zu halten und auch in Zukunft zu sichern.

Schon jetzt sei auf das nächste Chorkonzert zum Sonntag Kantate, 19. Mai hingewiesen. Ein außergewöhnliches Programm mit den Solisten Burkard Lutz am Klavier, Rupert Bachmaier an der Gitarre und Tenor Roberto Ortiz wird um 19 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche zu hören sein.

Weitere Informationen unter www.kitzingen-stadtkirche.de