Patenkompanie verteilt Suppe bei Sommeracher Winterweihnacht

Eine Ratssitzung in Sommerach ohne Bauanträge ist kaum noch denkbar. Auch in der jüngsten Zusammenkunft mussten die Gemeinderäte wieder über drei Anträge zu entscheiden. Hierbei wurde für den Neubau eines Carports, für eine Vinothek mit Lagerhalle und für ein Einfamilienhaus grünes Licht erteilt. Bürgermeister Elmar Henke informierte den Rat außerdem, dass die Tiefbau-Firma Detsch GmbH für das Bauvorhaben "Am Leitersberg " bis längstens 29. November eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn für Tiefbauarbeiten für den Fernwärmeanschluss beantragt hat.

Weitere Punkte im Sommeracher Gemeinderat