Passionskonzert in Altenschönbach

Am Sonntag hatte der Liederkranz 1861 Ebrach zum Passionskonzert in die Kirche Stankt Marien in Altenschönbach eingeladen. Unter dem Motto „Vertrauen“ brachte der gemischte Chor aus Ebrach Musikstücke verschiedener Epochen und Komponisten zu Gehör. Die Solistin Clarissa Brehm und die Cellistin Barbara Ernwein – begleitet von Rolf Nikolay am Klavier – beeindruckten mit ihrem Können.

Durch das abwechslungsreiche Programm führte Thomas Glaser, der mit einfühlsamen Worten das Thema „Vertrauen“ mit seinen mannigfaltigen Aspekten den Zuhörern näherbrachte. Pfarrer Erich Eysselein bedankte sich am Ende der gelungenen Veranstaltung bei den Mitwirkenden und beim Chorleiter Rolf Nikolay.

Am Sonntag, 7. April, um 17 Uhr wird der Liederkranz das Passionskonzert in der ehemaligen Ebracher Klosterkirche nochmals aufführen.