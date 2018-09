Passanten finden Leiche am Mainufer

Am Mainufer in Fahr (Lkr. Kitzingen) haben Passanten am Freitagvormittag eine Leiche gefunden. Wie Michael Zimmer vom Polizeipräsidium Unterfranken am Montag bestätigt, handelt es sich um einen Mann. Die Identität des Toten sei allerdings noch nicht geklärt. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung konnten keine festgestellt werden, teilt der Polizeisprecher mit.