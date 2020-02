Kitzingen vor 17 Minuten

Passant schlägt mit Metallstück gegen vorbeifahrendes Auto

Am Montagnachmittag ist ein Autofahrer mit seinem BMW in der Luitpoldstraße in Kitzingen auf den Fußgängerüberweg zugefahren. Auf dem Gehweg davor wartete ein Fußgänger, weshalb der Autofahrer vor dem Überweg anhielt. Der 49-jährige Passant überquerte jedoch nicht die Straße, sondern schlug laut Polizei mit der Hand, in der er ein Metallstück hielt, gegen den rechten Außenspiegel. Dabei wurde die Abdeckung des Spiegels beschädigt.