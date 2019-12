Parteinotiz

Am Donnerstag fand im TSV Sportheim, die offizielle Nominierung der Stadtratskandidatinnen und Kandidaten der SPD in Mainbernheim statt.

In seiner Begrüßung erklärte der Ortsvereinsvorsitzende und stellvertetende Bürgermeister Armin Grötsch, dass die Mainbernheimer SPD auf die Nominierung eines eigenen Bürgermeisterkandidaten verzichtet, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Er begründete dies mit der guten Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister. Dies bestätigte auch die Fraktionsvorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Uta Wandera, die von einer erfolgreichen Arbeit der SPD im Stadtrat berichten konnte. Viele Projekte die ein Anliegen der SPD waren und sind, seien gemeinsam mit den anderen Fraktionen beschlossen und umgesetzt worden. Wie zum Beispiel das Innenstadtkonzept, Naturschutz und Artenvielfalt, Schulen und Kindergärten, Planungen zur Schaffung von Wohnmöglichkeiten für betreuendes Wohnen im Alter und sozialverträglichen Wohnraum wurden in den Bebauungsplänen in den Neubaugebietern aufgenommen. Gerade für die SPD Fraktion war dabei die Bewahrung des Gleichgewichtes zwischen Sozialen, Ökologie und Ökonomie wichtig.

Bei den Themen für die nächsten Jahre nimmt die Jugend und Familienpolitik einen wichtigen Platz ein. Die SPD will die Lobby für Kinder und Familien sein und sich für eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung in Mainbernheim einsetzen. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, will die Partei eine lebendige und zukunftsfähige Mainbernheimer Ortsmitte.

Wahlleiter Robert Finster führte durch die Vorstellung der Stadtratskandidatinnen und Kandidaten, die laut Mitteilung verstärkt auf junge Kandidatinnen und Kandidaten setzt. Diese seien auch auf vordere Listenplätze gewählt worden.

Die Listenplätze in der Reihenfolge: Armin Grötsch, Anja Bachmann, Frank Mühlpfort, Uta Wandera, Philip Grötsch, Ulrike Münzer, Eugen Reifenscheid, Michael Hutterer, Marion Reifenscheid, Christoph Seubert, Rayka Grötsch, Andre Lindner, Dieter Mühlpfort, Erwin Götz. Ersatzkandidaten: Ernst Bachmann und Carmen Dietz.