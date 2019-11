Parteinotiz

Die Nominierungsversammlung der UsW Kitzingen zur Wahl am 15. März 2020 fand im Schützenhaus Hohenfeld statt. Oberbürgermeister und Vorsitzender Siegfried Müller eröffnete die Sitzung und begrüßte die anwesenden 32 Mitglieder. In seiner Rede ging Siegfried Müller auf die abgelaufene Arbeit der UsW und auf die kommende Stadt- und Kreistagswahl ein, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Dank der guten Vorbereitung und der vereinbarten Blockwahl haben die anwesenden Mitglieder einstimmig der Liste zur Stadtratswahl und der Liste zur Kreistagswahl ohne große Diskussionen mit folgendem Ergebnis zugestimmt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Auf der Stadtratsliste stehen: Manfred Marstaller, Werner May, Manuel Müller, Siegfried Müller, Bettina Kristinus, Dominic Niedermeyer, Rolf Ferenczy, Stefan Grau, Birte May, Heidi Hergert, Friedrich Lenhart, Werner Hecht, Dieter Köberle, Gerd Müller, Miroslaw Dragon, Jürgen Niedermeyer, Anja Müller-Meister, Karl Jeschke, Michael Dorsch, Michael Schmitt, Kurt Lamparter, Elisabeth Müller, Reinhard Scherzer.

Kreistagsliste: Siegfried Müller, Werner May, Manfred Marstaller, Manuel Müller, Hermann Pfannes, Rolf Ferenczy, Heidi Hergert, Friedrich Lenhart, Stefan Grau, Bettina Kristinus, Christian Müller, Werner Hecht, Dieter Köberle, Dominic Niedermeyer, Birte May, Michael Dorsch, Karl Jeschke, Jürgen Niedermeyer, Anja Müller-Meister, Kurt Lamparter, Sandra Pfannes, Michael Schmitt, Gerd Müller, Miroslaw Dragon, Elisabeth Müller, Reinhard Scherzer.

Als Ersatz für beide Listen wurden folgende Personen gewählt: Jürgen Dorsch, Andreas Schütz, Markus Grötsch.

Nach der Wahl wurde in der Nominierungsversammlung durch die Mitglieder folgendes festgelegt: Der Verein Unabhängige soziale Wählergruppe und auch die Stadtratsfraktion der UsW werden zur Oberbürgermeister-Wahl keine Wahlempfehlung aussprechen. Das einzelne Mitglied als Privatperson kann zur Wahl seine eigene private Meinung kundtun.