Parteinotiz

Vergangene Woche lud der CSU Ortsverband Mainstockheim in die Weinstuben Spiegel ein, um die Kandidaten der bevorstehenden Gemeinderatswahl vorzustellen. Der Einladung waren die Mitglieder des Ortsverbands und einige Interessierte gefolgt. Der Ortsvorsitzende Günter Voit freute sich besonders über den Besuch des Landratskandidaten der CSU, Timo Markert. Dieser richtete kurzweilige Worte an die Anwesenden und gab einen Einblick in die bevorstehende Wahlwerbung.

Im Anschluss hatten die Kandidaten für die Wahl zum Gemeinderat das Wort. Nach der jeweiligen Vorstellung und des Austauschs über persönliche Ziele, fand die endgültige Nominierung sowie Platzierung auf der Wahlliste statt. Die Wahlleitung wurde durch die Bezirksrätin Gerlinde Martin durchgeführt.

Auf der Liste der CSU Mainstockheim werden am 15. März 2020 Günter Voit, Peter Brandner, Alexander Näck, Sebastian Knott, Volker Grießmann, Jessica Taub, Laura Voit, Bernd Wagner zur Wahl stehen.