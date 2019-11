Parteinotiz

Der Freie Wähler Dettelbach e.V. hat seine 20 Listen- und zwei Ersatzkandidaten für die anstehende Kommunalwahl im März 2020 nominiert. Der erste Vorsitzende Karlheinz Bielek zeigte sich sehr erfreut über die hohe Teilnehmerzahl. „So viel waren wir noch nie. Das ist aber auch die beste Liste“, kommentierte der scheidende Stadtrat Ernst Plannasch. Auch am Anstieg der Mitgliederzahl im Verein von über 30 Prozent seit Anfang des Jahres merkt man die die Aufbruchstimmung und den frischen Wind, der durch die eigenen Reihen weht. Angeführt wird die Stadtratsliste auf Platz eins vom 37-jährigen Matthias Bielek, der bei der Wahl auch als Kandidat für das Amt des ersten Bürgermeisters antreten wird.

Die Stadtratskandidaten der Freien Wähler in Listenreihenfolge: Matthias Bielek (Dettelbach), Sebastian Apfelbacher (Dettelbach), Herbert Holzapfel (Brück), Volker Heilmann (Schnepfenbach), Dagmar Thomaier (Dettelbach), Steffen Bischoff (Effeldorf), Ralph Peckmann (Dettelbach), Anja Heinisch (Euerfeld), Christoph Heinlein (Dettelbach), Roland Hardörfer (Dettelbach), Jürgen Maier (Bibergau), Roland Nagel (Dettelbach), Nina Müller (Brück), Rainer Michel (Mainfrankenpark), Alfons Glöggler (Dettelbach), Jonas Stahl (Neuses am Berg), Nina Sahlmüller (Dettelbach), Fabian Schmid (Dettelbach), Sabrina Bischof (Dettelbach), Charly Bielek (Dettelbach), Ersatzkandidaten: Helmut Rupp (Neuses am Berg) Betram Rettner (Euerfeld).