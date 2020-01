Wiesentheid vor 1 Stunde

Parteinotiz: Wiesentheider "WOW – Junge Liste" hat nominiert

17 junge Menschen mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren wollen in den Wiesentheider Gemeinderat: Am vergangenen Sonntag hat "WOW – Junge Liste" Kandidaten für die Kommunalwahl nominiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppierung. Nachdem der aktuelle Gemeinderat und Jugendreferent Andreas Laudenbach die Erfolge der letzten sechs Jahre vorgestellt hatte, gab es am voll besetzten Tisch im Wiesentheider Jugendhaus ein einstimmiges Votum für die vorgeschlagene Liste. Anschließend wurde auf das Wahlprogramm für die kommende Wahl eingegangen. Dieses dreht sich hauptsächlich um jugendrelevante Themen wie das Jugendhaus mit dem angeschlossenen Mehrgenerationenplatz, Veranstaltungen von und für die Jugend sowie die Themen Digitalisierung und ÖPNV.