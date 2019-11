Parteinotiz: Wiesentheider Grüne nominierten ihre Kandidaten

Unter dem Motto „Wiesentheid kann mehr!“ startet der Ortsverband der Grünen Wiesentheid in die Kommunalwahl 2020, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine Liste mit 55 Prozent Frauen und 25 Prozent Kandidatinnen unter 30 Jahren repräsentiert für den Ortsverband einen Querschnitt durch die gesamte Bevölkerung. Von der Kandidatur einer eigenen Bürgermeisterkandidatin sieht der Ortsverband ab. „Anders als in Volkach, ist die Zeit in Wiesentheid dafür noch nicht reif“, so Frank Hufnagel, der Sprecher des Ortsverbandes. Vielmehr gehe es darum, im Gemeinderat die Mehrheitsverhältnisse zu verändern. Zugunsten einer besseren Kontrolle der Verwaltung und um wieder von einem Gegeneinander zu einem Miteinander zu kommen.

Vor diesem Hintergrund gehe es den Grünen in Wiesentheid darum, Lösungen mit Weitblick für die Aufgaben unserer Zeit zu entwickeln. Für den Ortsverband stehe eine Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ganz oben auf der Agenda. Hier müssten die globalen Herausforderungen durch lokales Handeln gelöst werden, meint Julia Wenner als jüngstes Vorstandsmitglied.

Ganz konkrete Ziele für die Grünen in Wiesentheid sind die Schaffung von innerörtlichen Radwegen, so dass die Wege im Ort wieder mit dem Fahrrad erledigt werden können. „Dass Wiesentheid wieder einen Bahnanschluss hat, ist ein Muss unserer Zeit“, so Ursula Marpoder, Platz 1 auf der Liste und Schriftführerin im Ortsverband.