Parteinotiz: Wahlversammlung der CSU in Rödelsee und Fröhstockheim

Sehr gut besucht waren einer Pressemitteilung der Partei zufolge die beiden Wahlversammlungen des CSU-Ortsverbandes Rödelsee-Fröhstockheim am 10. Februar im Vereinsheim "Alte Schule" in Fröhstockheim und 12. Februar im Restaurant "Der Löwenhof" in Rödelsee mit insgesamt circa 120 Teilnehmern.

Nach der Begrüßung durch Ortsvorsitzenden Hermann Eickhoff präsentierte Bürgermeister Burkhard Klein in einer Rückschau wichtige Fakten und zählte Leistungen und Erfolge der Gemeinde in den vergangenen Jahren auf. Vieles, was nun in Wahlprogrammen anderer Listen stehe, habe die Gemeinde schon umgesetzt oder beschlossen.

Er gab laut Pressemitteilung auch einen Ausblick auf die zehn wichtigsten Themenbereiche der CSU-Liste, bei denen es vorrangig um Klima- und Umweltschutz, Gemeindeentwicklung, Sicherung hoher Standards in Kindergarten, Schule, bei der Jugend und den Senioren sowie im Ehrenamt gehe. Ganz wichtig sei ihm und allen Kandidaten auf dem Wahlvorschlag ein gutes Miteinander der Ortsteile und kein Vergleichsdenken.

Neben Klein kandidieren in folgender Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag des CSU-Ortsverbands: Hermann Eickhoff, Alexandra Grubert, Lars Chrischilles, Bernd Lussert, Volker Heß, Holger Kelle, Kathrin Suchy, Jürgen Bauman, Heike Bandelow, Albert Pruy, Verena Freund, Tobias Wandler, Claudia Schemm, Jens Vollhals, Klaus Schemm, André Stadtel, Timea Seel, Henry Holl, Franz Sulzbacher, Gerhard Schilling, Wilhelm Melber, Ralf Eismann und Kurt Rieder.