Parteinotiz: Vortrag zur Unternehmerhaftung

Zu ihrem ersten Vortrag im neuen Jahr hatte die Mittelstands-Union Kitzingen in das Hotel Cavallestro eingeladen. Hauptredner war MdL Dr. Harald Schwartz zum Thema Unternehmerhaftung, schreibt die Partei in einer Pressemitteilung. Knapp 50 Unternehmer, Selbstständige, Rechtsanwälte und Steuerberater folgten der Einladung des Kreisvorsitzenden Tibor Brumme. Die Landtagsabgeordnete Barbara Becker, der CSU-Landratskandidat Timo Markert sowie viele Kandidaten der Mittelstandsunion für den Stadtrat und den Kreistag befanden sich unter den Gästen.

Der Redner führte mit den verschiedenen Rechtsformen und deren Haftungsrisiken in den Vortrag ein. Er riet allen Anwesenden, vor allem im Vertragsrecht auch das Kleingedruckte zu lesen und wies auf die Durchgriffshaftung und die persönliche Haftung der Unternehmer hin. "Gesellschaft mit beschränkter Haftung heißt nicht immer, dass auch der Unternehmer beschränkt haftet", so der Rechtsanwalt laut Pressemitteilung. "Auch bei Firmenübernahmen gibt es viele Regeln und Besonderheiten zu beachten, nicht nur in Bezug auf die Haftung gegenüber dem Finanzamt, den Krankenkassen und den Banken". Der Fachanwalt und Landtagsabgeordnete beantwortete viele Fragen und gab den Besuchern Praxistipps.