Parteinotiz: Vortrag der WPS über Klimawandel in Sulzfeld

Der Klimawandel und die Veränderungen der Rahmenbedingungen für Flora und Fauna in der Gemarkung Sulzfeld und damit für die Kulturlandschaft und den Tourismus waren Themen einer Informationsveranstaltung der Wählergemeinschaft pro Sulzfeld (WPS).

Zahlreiche Sulzfelder Bürger nutzten laut einer Pressemitteilung der Wählergemeinschaft die Gelegenheit, sich zu informieren. WPS-Bürgermeisterkandidat Wolfgang Patzwahl stellte dar, wie sich auch in Sulzfeld die Klimadaten verändert haben und welche Veränderungen in den nächsten Jahren noch bevorstehen, wie die Natur voraussichtlich reagiert und welche Veränderungen sich abzeichnen. Aber auch, welche Anpassungsmöglichkeiten und Chancen bestehen mit Blick auf den Weinbau als Wirtschaftsfaktor in Sulzfeld, auf den gemeindeeigenen Wald, auf die Kulturlandschaft und nicht zuletzt auf den Tourismus.

Sicherung und Erhalt weinbaulich geprägter Kulturlandschaft waren auch Inhalt des Gastbeitrags von Ralph Düker, Winzer und Aufsichtsrat der Bewässerungsgenossenschaft Vinaqua Volkach. Von ihm konnten die Teilnehmer aus Sicht eines Weinbaupraktikers und Gastronomen sehr viel Wissenswertes zu dem in Volkach umgesetzten Vinaqua-Pilotprojekt erfahren. Zum Beispiel, dass die zentrale Zielsetzung des Projekts der Trinkwasserschutz und der Erosionsschutz war und ist, weshalb das Pilotprojekt auch mit dem Bayerischen Klimapreis 2018 ausgezeichnet wurde. Düker lobte laut Mitteilung die Zusammenarbeit mit Patzwahl, der nicht nur Ideengeber war, sondern auch fachliche und politische Impulse gegeben habe.

Mit Blick auf die Veränderungen durch den Klimawandel wird derzeit auch für die Sulzfelder Weinberge ein Wassernutzungs- und Bewässerungskonzept ausgearbeitet. Erste Konzeptüberlegungen wurden von Patzwahl vorgestellt.