Volkach vor 1 Stunde

Parteinotiz: Volkacher SPD für vollen Erhalt des Freibads

Die Zukunft des Volkacher Freibads beschäftigt auch die SPD Volkach. Ortsverein und Stadtratskandidaten äußern zu diesem Thema in einer Pressemitteilung eine klare Haltung: Die SPD sei für den Erhalt des Freibads in seiner jetzigen Form ohne Verkleinerungen oder Kompromisse. Das Bad solle in seiner aktuellen Größe mit Schwimmer-, Nichtschwimmer- sowie Baby- und Kinderbecken beibehalten werden und damit auch in Zukunft für alle Alters- und Interessensgruppen nutzbar sein. Die SPD schreibt, nun seien Stadt und Stadtrat am Zug, die Sanierungsmaßnahmen einzuleiten und konsequent umzusetzen.