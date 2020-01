Parteinotiz: Volkacher Grünen-Kandidaten stellen sich vor

Die Kandidaten von Bündnis 90/Die Grünen Volkach für die Kommunalwahl im März stellen sich in den Volkacher Ortsteilen vor. Los geht's am 17. Januar, 19.30 Uhr, in der Häckerstube Büttner in Astheim, wie es im Presseschreiben heißt.

Die weiteren Termine: 18. Januar, 16 Uhr, Zuckerscheune in Eichfeld und 19.30 Uhr Brauschänke in Krautheim; 22. Januar, 19 Uhr, Gemeindehaus in Dimbach; 30. Januar, 19 Uhr, Alte Schule in Gaibach; 31. Januar, 19.30 Uhr, Sportheim in Escherndorf; 4. Februar, 19 Uhr, Pfarrheim in Volkach; 10. Februar, 19 Uhr, KVO-Heim in Obervolkach; 11. Februar, 19.30 Uhr, Sportheim in Rimbach; 17. Februar, 19 Uhr, Gasthaus zum Hirschen in Fahr.