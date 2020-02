Volkach vor 1 Stunde

Parteinotiz: Volkacher Grüne suchen Depot für Solawi

Die Ortsgruppe von Bündnis 90/Die Grünen Volkach möchte das Konzept der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) nach Volkach bringen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Ortsgruppe hervor. "Wir haben einige Interessenten, jetzt suchen wir eine Abholstation, die wir einmal wöchentlich zur Abholung der Ernteteile nutzen können", so Gerda Hartner, Stadtratskandidatin und Unterstützerin der Solawi. Solawi ist laut Pressemitteilung ein marktunabhängiger Vertragsanbau, das bedeutet, Mitglieder zahlen einen festen Betrag an einen Landwirt oder Gärtner für dessen Arbeit, Saat und Pacht. Der Ertrag aus den landwirtschaftlichen Erzeugnissen wird auf die Mitglieder verteilt, in sogenannten Ernteteilen. "Die gewünschte Abholstation kann eine kleine Garage, ein Keller oder ein Ladenlokal zentrumsnah in Volkach sein, sie sollte im Sommer wie Winter kühl sein, optimalerweise abschließbar und hat eine Parkmöglichkeit für einen Liefertransporter", beschreibt Andrea Rauch, Bürgermeister-Kandidatin der Grünen, die Anforderungen.