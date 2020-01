Volkach vor 52 Minuten

Parteinotiz: Volkacher CSU-Kandidaten stellen sich vor

Die Kandidaten der CSU Volkach für die Kommunalwahl im März stellen sich in den Volkacher Ortsteilen vor. Los geht's am Freitag, 17. Januar, im DJK-Sportheim in Escherndorf-Köhler. Die weiteren Termine: 24. Januar, Gemeindehaus in Dimbach; 28. Januar, DJK-Sportheim in Rimbach; 31. Januar, Häckerstube Johannes Büttner in Astheim; 6. Februar, Sportheim in Eichfeld; 7. Februar, katholisches Pfarrheim in Volkach; 13. Februar, Pfarrheim in Obervolkach; 17. Februar, Brauschänke Düll in Krautheim; 28. Februar, Gasthof Zum Hirschen in Fahr. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.