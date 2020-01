Kitzingen vor 1 Stunde

Parteinotiz: Verein "Pro Kitzingen" hat Kandidaten nominiert

Der Verein "Pro Kitzingen e.V." hatte zur Nominierungsversammlung ins Hotel Deutsches Haus in Kitzingen durch den Vorsitzenden Franz Böhm eingeladen. Die Versammlungsleitung lag in den Händen von Pfarrer Uwe Bernd Ahrens, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Erschienen waren 25 Wahlberechtigte.