Parteinotiz: Umweltpreis "Grüner Kaktus 2020" der Grünen

Die Kitzinger Grünen werden sich in den nächsten Tagen in einer Umfrage per E-Mail zum Thema "Kitzinger Firmen für den Klimaschutz" an alle ortsansässigen Unternehmen wenden. Sie wollen laut einer Pressemitteilung erfahren, welche Klimaschutzmaßnahmen die Firmen bereits ergriffen haben, wo sie die größten Probleme sehen und welche Erwartungen sie an die lokale Wirtschaftspolitik stellen. Innovative Vorreiter oder Unternehmen, die interessante Fragestellungen aufwerfen, wollen die Grünen zu einer Veranstaltung in der ersten Märzwoche einladen, bei der sich die Firmen präsentieren und es Raum für Diskussionen geben wird.

Im Anschluss an die Präsentationen wird eine Umweltjury, bestehend aus Jacqueline Escher (Referentin Umwelt & Energie IHK Würzburg), Klaus Sanzenbacher (Kreisvorsitzender LBV Kitzingen) und Manfred Engelhardt (Kreisvorsitzender BN Kitzingen) erstmals den "Grünen Kaktus 2020" verleihen, einen symbolischen Umweltpreis, der besondere Aktivitäten für den Klimaschutz in Kitzingen würdigt, so die Pressemitteilung.

Jacqueline Escher, die seit einiger Zeit auch als Klimacoach für Unternehmen im Einsatz ist, wird laut Mitteilung als Gastrednerin Impulse geben. Organisatorin Eva Trapp, Vorstandssprecherin des Grünen-Ortsverbandes Kitzingen, steht für Rückfragen unter info.gruene@posteo.de zur Verfügung.