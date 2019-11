Iphofen vor 22 Minuten

Parteinotiz: SPD Iphofen hat Wahlprogramm verabschiedet

Die SPD Iphofen komplettierte am Wochenende ihre Aufstellung für die anstehende Kommunalwahl 2020 mit der Verabschiedung des Wahlprogramms, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Inhalte des Programms sind auf der Homepage des Ortsvereins (www.spd-iphofen.de/wahlen) einzusehen. Bürgermeisterkandidat Jürgen Kößler erklärte:"Wir wollen dazu beitragen, dass sich Iphofen auch in der Zukunft gut weiterentwickeln kann. Wichtig ist es dabei, ein Augenmerk auf den Schutz unserer Lebensgrundlagen zu legen, ohne dabei die Förderung der Wirtschaft und die soziale Sicherung zu vernachlässigen." Auf der Stadtratsliste treten an: Bürgermeisterkandidat Jürgen Kößler, Heike Holthausen, Marc-André Behrendt, Karin Jung, Markus Pusch, Alexandra von Hoyningen-Huene, Volker von Hoyningen-Huene, Angela Kößler, Johannes Berthold Karl, Thomas Klein, Stadtrat Bernd Hartmann sowie Stadt- und Kreisrat Otto Kolesch. Die ersten beiden Positionen werden dreifach aufgeführt, um für die Liste bei zwölf Bewerbern die Gesamtstimmenzahl von 16 zu erreichen.