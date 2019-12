Albertshofen vor 1 Stunde

Parteinotiz: SPD Albertshofen nominiert Gemeinderatskandidaten

Am Mittwoch lud der SPD-Ortsverein Albertshofen ins Gasthaus Zum Anker ein, um die Kandidaten der bevorstehenden Gemeinderatswahl zu wählen. Der Einladung waren 16 Mitglieder des Ortsverbands und einige Interessierte gefolgt, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Ortsvorsitzende Gerhard Uhl gab einen Einblick in die bevorstehende Wahlwerbung. Nach der Vorstellung der Kandidaten fand die endgültige Nominierung sowie Platzierung auf der Wahlliste statt. Die Wahlleitung wurde von Heinz Galuschka von der Kreis-SPD Kitzingen durchgeführt.