Parteinotiz: Renaturierung Rödelbach

Andrea Schmidt (Die Grünen) setzt sich nicht nur für eine Flächenüberplanung des Notwohngebietes mit Einfamilien- und Reihenhäusern in Erbbaupacht, aber auch mit Mehrfamilienhäusern ein, sondern, laut Pressemitteilung, auch für einen weiteren Baustein zur Aufwertung des Gebietes in der Siedlung Nord: Der Renaturierung des Rödelbaches auf einer Länge von 500 Metern.

Der Bach fließt direkt hinter dem Areal, heißt es, und die Renaturierung schaffe ein Plus an Lebensqualität für Mensch und Tier. Diese Maßnahme ist auch Teil eines bereits im Jahre 2014 erstellten Konzeptes von Arc-Grün zur Schaffung von Ökoausgleichskonten, welches aber bis jetzt noch nicht umgesetzt wurde, heißt es am Ende der Pressemitteilung.