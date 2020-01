Volkach vor 1 Stunde

Parteinotiz: Ortsrundgang der Freien Wähler Volkach

Die Freie Wähler-Gemeinschaft Volkach lädt zu Ortsbegehungen ein. Beginn ist laut einer Pressemitteilung am 18. Januar um 14 Uhr in Obervolkach. Weitere Termine: 25. Januar um 10 Uhr in Krautheim und um 14 Uhr in Rimbach; 1. Februar um 10 Uhr in Gaibach und 14 Uhr in Fahr; 8. Februar um 13 Uhr in Escherndorf und 15 Uhr in Köhler sowie am 15. Februar um 10 Uhr in Eichfeld und 14 Uhr in Astheim. Treffpunkt ist jeweils vor der Kirche.