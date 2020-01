Kitzingen vor 1 Stunde

Parteinotiz: Neujahrsempfang des SPD-Kreisverbands Kitzingen

Der SPD-Kreisverband Kitzingen lädt am Sonntag, 26. Januar, um 10.30 Uhr in die Rathaushalle zum Neujahrsempfang ein. Gastredner ist laut einer Pressemitteilung Markus Rinderspacher, Vizepräsident des Bayerischen Landtags. Rinderspacher wird seine Vorstellungen zur Gestaltung eines modernen, wirtschaftlich starken und sozialen Bayern erläutern. Eröffnen wird den Neujahrsempfang der Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib aus Ochsenfurt. Grußworte werden von dem Kitzinger Oberbürgermeisterkandidaten Manfred Paul und der Spitzenkandidatin für den Kreistag Eva-Maria Weimann erwartet. Die musikalische Gestaltung der Veranstaltung übernimmt die Musikschule Kitzingen mit Christian Brückner am Klavier begleitet von einem seiner Schüler.