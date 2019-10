Parteinotiz: Lange Umweltnacht im Roxy-Kino

Am Freitag, 8. November, ab 19 Uhr, lädt der Oberbürgermeisterkandidat der Kitzinger SPD Manfred Paul zu „Die Lange-Umwelt-Nacht“ mit der Oberbürgermeisterin von Flensburg, Simone Lange, ins Roxy-Kino ein.

Laut SPD-Pressemitteilung sei Flensburg in Sachen Umwelt in Deutschland führend. Dort gebe es einen Klimapakt, heißt es, der von Bürgern, Vertretern der Wirtschaft und der Stadtverwaltung getragen werde. Gemeinsam mit Lange und dem Publikum will Paul diskutieren, welche Maßnahmen für Kitzingen, die ehemals heißeste Stadt Deutschlands, übernommen werden können.