Parteinotiz:Klotzen statt Glotzen

Im April startet die Volkacher Bürgerliste mit ihrer Aktion „Klotzen statt Glotzen“. Mitglieder der BL, engagierte Volkacher und Badgänger übernehmen dabei kleine Arbeitseinsätze für spendenwillige Unternehmen und Landwirtschaftliche Betriebe, die dafür einen bestimmten Betrag an den Förderverein Volkacher Bäder spenden.

Erster Arbeitseinsatz ist am 13. April in den Weinbergen an den Erlachhöfen. Arbeitsauftrag ist die Ausbringung von Dispensern zur Bekämpfung des Traubenwicklers. Dabei werden kleine Ampullen mit Botenstoffen in bestimmten Abständen in die Rebstockreihen gehängt, um den Schädling zu verwirren. Damit erspart man sich eine chemische Behandlung der Weinreben, was wiederum gut für die Umwelt ist.

Wer mithelfen möchte, der kommt mit einer Umhängetasche um 13.30 Uhr zum Parkplatz am Trimm-Dich-Pfad an den Erlachhöfen. Unternehmen, die sich an der Aktionsreihe mit einem Auftrag beteiligen möchten, können sich bei Vorsitzender Manou Wahler melden unter nachricht@buergerliste-volkach.de