Kitzingen

Parteinotiz: Klimawandel-Themenabend der Kitzinger Grünen

Der Ortsverband der Grünen Kitzingen lädt in einer Pressemitteilung zum Themenabend "Klimawandel vor Ort – Was können wir tun?". Am Dienstag, 28. Januar, um 19.30 Uhr im Kitzinger Stadtteilzentrum Siedlung referieren MdL Patrick Friedl und Klaus Sanzenbacher, Stadt- und Kreistagskandidat der Grünen Kitzingen.