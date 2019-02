Parteinotiz: Junge Menschen für den Lehrerberuf begeistern

Junge Menschen – insbesondere auch aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte – für ein Lehramtsstudium zu begeistern und ihnen Einblicke in die Chancen und Möglichkeiten dieses Berufs zu geben, ist das Ziel des Schülercampus 2019.

Dies teilte die Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Kitzingen, Barbara Becker (CSU) mit. „Das ist eine hervorragende Möglichkeit schnell, praxisnah und unkompliziert Einblicke in den Alltag und die Anforderungen im Berufsleben unserer Lehrkräfte zu bekommen“, so die Landtagsabgeordnete laut einer Mitteilung. Der Schülercampus richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die an einer bayerischen Schule voraussichtlich im Jahr 2019 oder 2020 die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife erwerben.

Der Schülercampus wird vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus gemeinsam mit der TÜV SÜD Stiftung, dem Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung und dem Bayerischen Netzwerk für Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte (LeMi) veranstaltet.

Die Veranstaltung findet von Freitag bis Montag, 5. bis 8. April, in der Philosophischen Fakultät / Fachbereich Theologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg statt. Übernachtungen, Verpflegung sowie Teilnahme am Bildungs- und Freizeitprogramm sind kostenfrei.

Bewerbungsunterlagen sind bis 20. März per E-Mail an info@lemi-netzwerk.de einzureichen. Für Rückfragen steht das Abgeordnetenbüro von Barbara Becker unter Tel.: (09325) 9800260 oder per E-Mail an info@barbarabecker.net zur Verfügung.