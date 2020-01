Kitzingen vor 29 Minuten

Parteinotiz: Judith Gerlach kommt zur CSU nach Kitzingen

Die Junge Union und die CSU in Kitzingen laden an diesem Sonntag, 26. Januar, um 14 Uhr zum traditionellen Neujahrsempfang in die Rathaushalle ein. Als Rednerin ist laut der Pressemitteilung in diesem Jahr die Landtagsabgeordnete Judith Gerlach, Staatsministerin für Digitalisierung, zu Gast. Die 34-jährige Juristin ist verheiratet und hat zwei Kinder. Vor sechs Jahren zog sie als "Küken" in den Bayerischen Landtag ein. Gerlach sagt: "Die Stärke unseres Freistaats liegt vor allem in den Menschen und in den politischen Rahmenbedingungen. Dafür arbeiten wir jeden Tag." Seit November 2018 ist Gerlach, die aus Aschaffenburg kommt, Staatsministerin für Digitalisierung.