Dettelbach vor 1 Stunde

Parteinotiz: Grüne wollen in Dettelbacher Stadtrat

Zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt treten Bündnis 90/Die Grünen in Dettelbach mit einer Liste für die Kommunalwahl an. Im vergangenen Februar gegründet, präsentiert der grüne Ortsverband eine Liste mit acht Kandidaten für den Stadtrat. Geleitet wurde die Aufstellungsversammlung laut einer Pressemitteilung vom Bezirksgeschäftsführer der Grünen in Unterfranken, Volkhard Warmdt.