Buchbrunn vor 31 Minuten

Parteinotiz: Gemarkungsfahrt der WiB in Buchbrunn

Die Wahlliste WiB (Wir in Buchbrunn) lädt an diesem Samstag, 25. Januar, um 11 Uhr zu einer Gemarkungsrundfahrt ein. Treffpunkt ist laut der Pressemitteilung der Dorfladen "KummRei" in der Schulstraße. Bürger können auf Anhängern die Grenzen Buchbrunns erkunden und Wissenswertes über ihren Ort erfahren. Daneben wird der eine oder andere Blick in die Geschichte und Gegenwart des Dorfes geworfen. Vom Dorfladen führt die Route bis zur Autobahn und entlang an der nördlichen Grenze der Gemarkung zurück. Geplant sind ein warmes Mittagessen am Laushügel und ein weiterer Verpflegungshalt auf dem Weg. Bei Kaffee und Kuchen besteht ab circa 15 Uhr im Sportheim die Möglichkeit zur Diskussion mit den WiB-Kandidaten. Kinder sind ebenso eingeladen: Sie werden auf einem eigenen "Kinderwagen" betreut. Die Teilnahme ist kostenlos. Es wird um eine Spende gebeten. Der Erlös der Veranstaltung kommen der Kirchenrenovierung und dem Kindergarten zugute.