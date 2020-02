Fröhstockheim vor 1 Stunde

Parteinotiz: Fröhstockheimer Liste stellte sich vor

Die Wahlveranstaltungen der Fröhstockheimer Liste im Vereinsheim „Alte Schule“ in Fröhstockheim und im Brotzeitstüble Roßmark in Rödelsee lockte viele interessierte Bürger, wie es im Schreiben an die Presse heißt. Markus Ostwald und Ralf Warm moderierten die Veranstaltungen.