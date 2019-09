Wiesentheid vor 1 Stunde

Parteinotiz: Frischer Wind im Ortsverband der Grünen

Die Mitgliedszahlen der Grünen im Landkreis Kitzingen wachsen stetig und auch der Ortsverband Wiesentheid ist seit den Europawahlen um fünf neue Mitglieder gewachsen, heißt es in einer Pressemitteilung. Eines davon ist die 22-jährige Julia Wenner aus Reupelsdorf. Nach einer kurzen Kennenlernphase wurde sie als Beisitzerin in den Vorstand des Ortsverbandes gewählt. Darüber freuen sich Schriftführerin Ursula Marpoder und Sprecher Frank Hufnagel, die beide in ihrem Amt bestätigt wurden. Ihren politschen Schwerpunkt sieht Julia Wenner ganz klar in der Herausforderung des Klimawandels. Wichtig ist es ihr, heißt es weiter, diesem mit den richtigen politischen Entscheidungen in der Kommunalpolitik zu begegnen. Als Beispiele nennt sie die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs und eine optimierte Infrastruktur für den Fahrradverkehr. Wiesentheid habe dafür einen großen Nachholbedarf.